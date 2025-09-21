Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на брифинг Трампа.

Почему США не сделали заявление по самолетам России над Эстонией?

Разговаривая с журналистами после ужина в имении Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне, Трамп ответил на вопрос о том, каким будет его ответ России в связи с ситуацией в Эстонии.

"Я не проинформирован об Эстонии", – заявил президент США.

Однако накануне на брифинге в Овальном кабинете глава Белого дома говорил, что инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", – сказал лидер Соединенных Штатов.

В эфире 24 Канала политолог Олег Саакян отмечал, что судя по такой реакции, складывается впечатление, что Трамп до сих пор верит в возможность договориться с Россией.

Российские МиГ-31К залетели в Эстонию: основное