В Reuters отмечают, что это вторжение российских самолетов в Эстонию не похоже на предыдущие, передает 24 Канал.

Что говорят о вторжении российских самолетов в Эстонию?

Нарушение воздушного пространства Эстонии произошло незадолго после того, как десятки российских беспилотников были зафиксированы над Польшей.

Это побудило НАТО сбить некоторые из этих БпЛА. В то же время западные чиновники отмечали, что так Россия проверяла готовность и решимость Альянса.

Этот случай с российскими самолетами также произошел через 3 дня после того, как Россия и Беларусь завершили совместные военные учения "Запад-2025".

Россия уже 4 раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году (2025 – 24 Канал), что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, во время которого 3 истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким,

– сказал министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

В НАТО также отметили, что это был "еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать".

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас считает, что этот инцидент не был случайностью.

"Нас испытывают, нашим гражданам сейчас угрожают почти каждый день. Это означает, что нам нужно иметь средства, собранные у наших союзников для размещения у наших границ, потому что это граница НАТО", – сказала министр обороны Литвы Довиле Сакалиене.

Вторжение российских самолетов в эстонское воздушное пространство является довольно распространенным явлением, но они обычно не длятся так долго.

У ERR отметили, что, по данным Воздушных сил страны, с 2014 года российские военные самолеты более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Эти нарушения, собственно, начали фиксировать, с тех пор, как НАТО расширило свою ротационную миссию по патрулированию воздушного пространства Балтии на Эстонию после оккупации Крыма.

Пик пришелся на 2016 год, когда было 10 случаев нарушений, а с 2019 года их насчитывали 5 или меньше. Причем в 2023 – 2024 годах нарушений не фиксировали.

Что известно о российских самолетах над Эстонией?