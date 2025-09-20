Здесь можно провести параллели с ситуацией в Турции в 2015 году. Как рассказал в эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович, тогда российский бомбардировщик Су-24 находился в турецком воздушном пространстве.

Смотрите также Вторжение российских самолетов: Силы обороны Эстонии показали их маршрут

Авиация НАТО могла сбить самолеты

В 2015-м после 5 минут пребывания в небе Турции, российский самолет сбили. Ответ страны был вполне понятным и не вызвал лишних вопросов.

Теперь 3 самолета были в воздушном пространстве Эстонии 12 минут. Этого более чем достаточно для того, чтобы их сбить и закрыть этот вопрос,

– отметил Денис Попович.

Более того, самолеты были вооружены авиационными ракетами Р – 73. Судя по фото, одной из ракет не было на подвесах. Куда именно они летели, могли ли ее использовать до этого – также непонятно.

"Турция, которая тоже является страной НАТО, еще 10 лет назад продемонстрировала, каким образом надо действовать с нарушителями воздушного пространства. Поэтому вопросов по реакции Альянса очень много", – добавил военный обозреватель.

Также НАТО активировало 4 статью своего Устава, которая предусматривает консультации, если один из членов Альянса будет чувствовать опасность для своего суверенитета. Стоит вспомнить, что 10 сентября над Польшей были дроны, сейчас полетели самолеты, поэтому эскалации будут продолжаться.

Именно так Россия пытается испытать реакцию НАТО, найти "красные линии", размыть их и проверить 5 статью, которая уже предусматривает применение механизмов коллективной безопасности. Очевидно, что когда-то наступит такой день, когда тактикой повышения ставок, Россия дойдет до того, что 5 статья не будет действовать. А сейчас стоит ожидать увеличения таких провокаций.

Как реагируют в мире на провокацию России?