Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя штаба Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE).
Что сказали в НАТО об инциденте с российскими истребителями в Эстонии?
Представитель SHAPE отметил, что такого поведения не ожидаешь от профессиональных военно-воздушных сил. Однако добавил, что НАТО быстро отреагировало в рамках операции "Восточный страж", подняв в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии. Швеция и Финляндия также подняли в воздух свои самолеты быстрого реагирования.
В Альянсе заверили, что в рамках операции по реагированию Командование воздушных сил НАТО обеспечивало слаженное взаимодействие и координацию с союзниками.
Нарушение воздушного пространства Эстонии: что стоит знать?
Российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. Самолеты не имели планов полетов, их транспондеры были выключены. На момент нарушения они не имели двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.
Правительство Эстонии считает такое нарушение абсолютно неприемлемым и обратилось к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что этот инцидент является не случайностью, а частью системной кампании России против Европы и НАТО. В связи с этим он подчеркивает необходимость сильных ответных действий.