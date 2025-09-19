По его мнению, это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Как Зеленский отреагировал на инцидент с истребителями в Эстонии?
Украинский глава государства отметил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Он назвал такие действия россиян недопустимыми.
Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что это не случайность, а системная российская кампания против Европы, которая требует системного ответа. Президент подчеркнул, что необходимы сильные действия – как общие, так и со стороны каждой отдельной страны.
Зеленский говорит, что Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции.
В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии. Он поблагодарил всех, кто помогает, а также призвал мир действовать.
Нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями: коротко о главном
Три российских истребителя МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. Самолеты не имели планов полетов, а их транспондеры были выключены. На момент нарушения они не имели двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В эстонском правительстве заявили, что такое нарушение является абсолютно неприемлемым и решили обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4.
Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала заявил, что если Европа не перейдет из доктрины сдерживания к доктрине ответов, то это будет провоцированием России. По его словам, это тактика тысячи маленьких "порезов".