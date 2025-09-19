По его мнению, это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Российские МиГ-31 залетели в Эстонию: офицер ВСУ предположил, почему их не сбивали

Как Зеленский отреагировал на инцидент с истребителями в Эстонии?

Украинский глава государства отметил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Он назвал такие действия россиян недопустимыми.

Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это не случайность, а системная российская кампания против Европы, которая требует системного ответа. Президент подчеркнул, что необходимы сильные действия – как общие, так и со стороны каждой отдельной страны.

Зеленский говорит, что Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции.

В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии. Он поблагодарил всех, кто помогает, а также призвал мир действовать.

Нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями: коротко о главном