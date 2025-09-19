На його думку, це системна російська кампанія проти Європи, НАТО та Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як Зеленський відреагував на інцидент з винищувачами в Естонії?

Український глава держави зазначив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Він назвав такі дії росіян неприпустимими.

Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це не випадковість, а системна російська кампанія проти Європи, яка вимагає системної відповіді. Президент підкреслив, що необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни.

Зеленський каже, що Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.

Водночас мають зростати й втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії. Він подякував усім, хто допомагає, а також закликав світ діяти.

Порушення повітряного простору Естонії винищувачами: коротко про головне