На його думку, це системна російська кампанія проти Європи, НАТО та Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Як Зеленський відреагував на інцидент з винищувачами в Естонії?
Український глава держави зазначив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Він назвав такі дії росіян неприпустимими.
Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії,
– наголосив Зеленський.
Він зазначив, що це не випадковість, а системна російська кампанія проти Європи, яка вимагає системної відповіді. Президент підкреслив, що необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни.
Зеленський каже, що Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.
Водночас мають зростати й втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії. Він подякував усім, хто допомагає, а також закликав світ діяти.
Порушення повітряного простору Естонії винищувачами: коротко про головне
Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня порушили повітряний простір Естонії та пробули там 12 хвилин. Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені. На момент порушення вони не мали двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
В естонському уряді заявили, що таке порушення є абсолютно неприйнятним та вирішили звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4.
Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу заявив, що якщо Європа не перейде з доктрини стримування до доктрини відповідей, то це буде провокуванням Росії. За його словами, це тактика тисячі маленьких "порізів".