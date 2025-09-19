Політолог Олег Саакян розповів в ефірі 24 Каналу, що подібний випадок був у Туреччині у 2015 році. Тоді російська авіація на кілька секунд залетіла на територію країни, але відповідь за це було зовсім іншою.
Як може відповісти НАТО?
Після попередження Туреччина вдалася до дій щодо Росії. Вона збила російський літак. В Європі, на жаль, навіть не роблять Росії попереджень. Це одна з основних помилок, яка спонукає країну-агресорку до нових провокацій. Адже ніякої відповіді Володимир Путін не відчуває. Росію не покарали ні за дрони, ні за літаки, ні за кібероперації.
Якщо Європа не перейде з доктрини стримування до доктрини відповідей, то це буде провокуванням Росії. Це тактика тисячі маленьких "порізів",
– сказав політолог.
Деякі з них лякають частину європейських пересічних громадян, виборців. Вони голосуватимуть за праворадикальні, ліворадикальні сили, проситимуть "не втягувати їх у війну". Адже саме цю тезу пропагандисти намагаються вкласти у голови людей.
Інші країни можна розсварити на тлі підтримки України. Наприклад, Віктор Орбан відкрито говорив, що дрони, які залетіли у Польщу, нібито спровокувала допомога Україні.
Є багато інших речей, які належать до гібридних методів ведення війни. Якщо на кожен з них не відповідати, бо вони не смертельні, то зрештою можна опинитися в ситуації, коли вже і відповідь не матиме сенсу. Саме такими "порізами" Росія хоче досягти своїх цілей,
– наголосив Олег Саакян.
Зараз Росія не отримала відповіді. Наприклад, якби після цього залетіли літаки у російський повітряний простір, то цікаво, що б робила ворожа ППО. Або якби Захід дав Україні ракету, щоб вона налякала окупантів.
"Тоді у Кремлі думали б більше, чи є сенс влаштовувати такі провокації, якщо після цього вони втрачають літаки, аеродроми, інфраструктуру", – додав політолог.
Навіть можна просто попередити й наступного разу дійсно збити ворожий літак. Це поставить Росію перед вибором, чи справді варто провокувати та порушувати повітряний простір.
Російські літаки в Естонії: головне
- Про порушення повітряного простору стало відомо 19 вересня. Три російські винищувачі залетіли на територію країни й перебували там 12 хвилин. Літаки не мали радіозв'язку з авіадиспетчерською службою в Естонії та планів польотів.
- Лише через 12 хвилин у повітря підійнялися винищувачі НАТО. Літаки F-35 мали перехопити російські судна. Міністр закордонних справ Естонії закликав відреагувати на агресію Росії. Загалом з початку 2025 року це вже 4 порушення повітряного простору країни.
- У ЄС назвали це провокацією, яка загострює напруженість у регіоні. Там наголосили, що Путін "тестує реакцію НАТО", тому зараз не можна проявляти слабкість.