Естонія могла б збити МіГ-31, якби відчувала впевнену підтримку Альянсу перед російськими загрозами. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

"Питання у хоробрості. Країни Балтії бояться, розуміючи свої можливості розпочати такі дії. Це означає, що вони не впевнені сьогодні у підтримці країн НАТО. Якби вони були впевнені в тому, що Альянс єдиний, сильний і може протистояти сьогодні такій інтервенції, то вони збивали б їх і насправді покладалися б на свої сили", – припустив він.

Як варто реагувати на такі провокації?

Андрій Ткачук навів приклад Туреччини. Держава вже збивала російські винищувачі над своєю територією, після чого таких проникнень вже не було. Це правильно, тому що це їхня територія, і країна повинна реагувати на такі провокації Росії.

Відповідно це відповідь на те, що країни НАТО можуть не боятися таких реакцій. Вони мали б це робити, як Туреччина, не боячись захищати свій повітряний простір і свої території. Один раз показати росіянам, що буде з їхніми літаками і з будь-яким їхнім солдатом, який ступить на їхню землю, і тоді окупанти вже задумалися б,

– вважає офіцер ЗСУ.

Адже зараз Росія вчиняє різного роду провокації проти інших країн, щоб дізнатися реакцію. Як далеко росіяни можуть зайти у таких діях – невідомо.

Що про це відомо?