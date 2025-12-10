Станом на 00.31 там працює ППО, передає 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

Дивіться також Росіяни знову тероризують дронами: які регіони під атакою

Що відомо про атаку на Одещину?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще о 22:03 9 грудня. Об 00:19 10 грудня Повітряні сили повідомляли про рух дронів на Одесу та Чорноморське. Вже за кілька хвилин у регіоні працювала ППО.

Моніторингові канали зазначали, що на область летить близько 30 дронів. Особливо обережними радять бути жителям Вапнярки, Фонтанки, Поскота, Чабанки, Чорноморського та Одеси.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Російські атаки на Україну: останні новини