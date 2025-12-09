Про ворожу атаку розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про російську атаку?

23:47, 9 грудня

Одещина: БпЛА курсом на Ананьїв.

Групи БпЛА маневрують поблизу Тендрівської коси.

22:57, 9 грудня

Групи БпЛА вздовж межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.

22:40, 9 грудня

БпЛА із Чорного моря на Одещину (Південне) та Миколаївщину ( у бік Березанки).

22:27, 9 грудня

Групи БпЛА із Херсонщини в акваторію Чорного моря.

21:29, 9 грудня

Декілька груп ударних БпЛА через Херсонщину у бік Миколаївщини.

21:05, 9 грудня

Групи БпЛА із Харківщини у напрямку Павлограда та Дніпра.