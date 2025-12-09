О вражеской атаке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о российской атаке?
Одесская область: БпЛА курсом на Ананьев. Группы БпЛА маневрируют вблизи Тендровской косы. Группы БпЛА вдоль границы Николаевщины и Одесской области, курс северный. БпЛА с Черного моря в Одесскую (Южное) и Николаевскую области (в сторону Березанки). Группы БпЛА с Херсонщины в акваторию Черного моря. Несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину в сторону Николаевщины. Группы БпЛА с Харьковщины в направлении Павлограда и Днепра.
