О вражеской атаке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Все же есть попадания на 9 локациях: как отработала ПВО по "Шахедам" ночью

Что известно о российской атаке?

23:47, 9 декабря

Одесская область: БпЛА курсом на Ананьев.

Группы БпЛА маневрируют вблизи Тендровской косы.

22:57, 9 декабря

Группы БпЛА вдоль границы Николаевщины и Одесской области, курс северный.

22:40, 9 декабря

БпЛА с Черного моря в Одесскую (Южное) и Николаевскую области (в сторону Березанки).

22:27, 9 декабря

Группы БпЛА с Херсонщины в акваторию Черного моря.

21:29, 9 декабря

Несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину в сторону Николаевщины.

21:05, 9 декабря

Группы БпЛА с Харьковщины в направлении Павлограда и Днепра.