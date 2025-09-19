Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Эстонии Кристен Михала в соцсети Х.
Какова реакция эстонских властей на залет российских МиГов?
Премьер-министр Эстонии отметил, что утром 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать.
Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4,
– написал Кристен Михал.
Справочно! Статья 4 Североатлантического договора говорит, что стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.
Интересно, что офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала предположил, что Эстония могла бы сбить МиГ-31, если бы чувствовала уверенную поддержку Альянса перед российскими угрозами. Но этого не произошло, поэтому вражеские воздушные суда не были сбиты.
Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетами РФ?
Эстонские СМИ писали, что в воздушное пространство Эстонии утром залетели 3 российских истребителя. Из-за этого НАТО поднимало в воздух свои самолеты F-35.
Нарушение зафиксировали в районе острова Вайндлоо. Воздушные суда страны-агрессора кружили в Эстонии около 12 минут, пока их не перехватили истребители Альянса.
МИД Эстонии вызвало Временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Таллинну.