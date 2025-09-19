Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника штабу Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SHAPE).
Що сказали в НАТО про інцидент з російськими винищувачами в Естонії?
Речник SHAPE зазначив, що такої поведінки не очікуєш від професійних військово-повітряних сил. Однак додав, що НАТО швидко відреагувало у межах операції "Східний вартовий", піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії. Швеція та Фінляндія також підняли в повітря свої літаки швидкого реагування.
В Альянсі запевнили, що в межах операції з реагування Командування повітряних сил НАТО забезпечувало злагоджену взаємодію та координацію із союзниками.
Порушення повітряного простору Естонії: що варто знати?
Російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та пробули там 12 хвилин. Літаки не мали планів польотів, їхні транспондери були вимкнені. На момент порушення вони не мали двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
Уряд Естонії вважає таке порушення абсолютно неприйнятним та звернувся до НАТО з проханням про консультації за статтею 4.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що цей інцидент є не випадковістю, а частиною системної кампанії Росії проти Європи та НАТО. У зв'язку з цим він наголошує на необхідності сильних дій у відповідь.