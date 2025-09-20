А также показали фото российских МиГ-31. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вооруженные силы Швеции.

Что говорят в Швеции об инциденте с истребителями в Эстонии?

В шведских вооруженных силах заверили, что Швеция всегда готова гарантировать безопасность, защиту и целостность воздушного пространства вместе с союзниками.

Там показали фото российских истребителей и отметили, что шведские истребители JAS 39 перехватили их и контролировали над Балтийским морем.

Истребители нарушили воздушное пространство Эстонии: что стоит знать?