Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме.
К теме Для Путина сейчас это важно: политолог сказал, зачем российские МиГи вторглись в Эстонию
Что Трамп сказал на нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ?
Репортер спросил американского президента, считает ли он угрозой для НАТО пребывание российских самолетов 12 минут в воздушном пространстве Эстонии 19 сентября. На это Трамп сказал, что ему "придется рассмотреть" эту ситуацию.
"Вскоре мне проведут брифинг. Поэтому я сообщу вам об этом сегодня вечером или завтра", – сказал глава Белого дома.
В то же время он подчеркнул, что ему "не нравится", то, что произошло в небе над Эстонией.
Знаете, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Я не люблю, когда такое случается. Это может обернуться серьезными проблемами. Но я дам знать позже. Примерно через час они проведут для меня брифинг,
– сказал Дональд Трамп.
Стоит отметить, что политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала подчеркнул, что Европа должна перейти к доктрине ответов на провокации России, во избежание повторения подобных инцидентов, как в Эстонии 19 сентября, в будущем.
Что известно о ситуации с российскими МиГами в Эстонии?
В воздушное пространство Эстонии в район острова Вайндлоо утром 19 сентября залетели 3 российских истребителя МиГ-31. Из-за этого НАТО поднимало в воздух свои самолеты F-35 и перехватило российские воздушные суда.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что правительство страны решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4. Она говорит, что стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.
Владимир Зеленский подчеркнул, что этот инцидент не является случайным. По его мнению, это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада, и эта дестабилизация расширяется на новые страны и направления.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Европа поддерживает Эстонию в связи с последним нарушением Россией воздушного пространства страны. Чиновница также призвала лидеров ЕС быстро одобрить 19-й пакет санкций против России.