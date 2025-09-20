Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції із журналістами у Білому домі.

Що Трамп сказав на порушення повітряного простору Естонії літаками РФ?

Репортер спитав американського президента, чи вважає він загрозою для НАТО перебування російських літаків 12 хвилин у повітряному просторі Естонії 19 вересня. На це Трамп сказав, що йому "доведеться розглянути" цю ситуацію.

"Невдовзі мені проведуть брифінг. Тож я повідомлю вам про це сьогодні ввечері або завтра", – сказав глава Білого дому.

Водночас він підкреслив, що йому "не подобається", те, що сталося в небі над Естонією.

Знаєте, мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається. Я не люблю, коли таке трапляється. Це може обернутися серйозними проблемами. Але я дам знати пізніше. Приблизно за годину вони проведуть для мене брифінг,

– сказав Дональд Трамп.

Варто зазначити, що політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу підкреслив, що Європа повинна перейти до доктрини відповідей на провокації Росії, щоб уникнути повторення подібних інцидентів, як в Естонії 19 вересня, у майбутньому.

Що відомо про ситуацію з російськими МіГами в Естонії?