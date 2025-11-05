Як Естонія підтримує Україну?

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також Напередодні зими: Естонія виділила тисячі євро на підтримку України

Вдячний за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink,
– зазначив Шмигаль.

Окрім того, на зустрічі міністри оборони обговорили питання зміцнення протиповітряної оборони, виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

Шмигаль також відзначив участь Естонії у програмі закупівлі американської зброї для України через ініціативу PURL.

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio.

Окремо міністри торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Варто знати! Шмигаль подякував Естонії "за рішучу підтримку українців" у війні з Росією.

Що відомо про участь Естонії у PURL?

Президент Естонії Алар Каріс на спільній конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі повідомив, що Естонія приєднається до PURL, пише "Укрінформ".

Він заявив, що ця ініціатива США та НАТО щодо постачання американського озброєння Києву є "чудовою", то Естонія долучиться до її фінансування.

Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу,
– наголосив Каріс.

Важливо! За словами президента, Естонія лише у 2025 році витратила 0,3% ВВП країни на військову допомогу Україні.

Starlink для України: що відомо?

  • Україна отримує доступ до мережі Starlink завдяки підтримці міжнародних партнерів, серед яких провідну роль відіграють країни Євросоюзу. Найбільшим донором обладнання стала Польща, яка вона передала Україні близько 29 – 30 тисяч терміналів та допомагає із закупівлею обладнання, а й брала на себе витрати за його підключення.

  • Наприкінці серпня з’явилася інформація, що надалі Польща не зможе фінансувати підключення, зокрема через рішення президента країни скасувати програму підтримки українських біженців. Утім, у канцелярії польського президента пояснили, що це вето не вплине на забезпечення України інтернетом Starlink, адже фінансування підключення здійснюється на підставі чинних законодавчих положень.

  • Крім того, нещодавно Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на суму 150 мільйонів доларів. Підрядником у межах цієї угоди виступить компанія Starlink Services.