Як Естонія підтримує Україну?

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також Напередодні зими: Естонія виділила тисячі євро на підтримку України

Вдячний за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink,

– зазначив Шмигаль.

Окрім того, на зустрічі міністри оборони обговорили питання зміцнення протиповітряної оборони, виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

Шмигаль також відзначив участь Естонії у програмі закупівлі американської зброї для України через ініціативу PURL.

Денис Шмигаль Міністр оборони України Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio.

Окремо міністри торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Варто знати! Шмигаль подякував Естонії "за рішучу підтримку українців" у війні з Росією.

Що відомо про участь Естонії у PURL?

Президент Естонії Алар Каріс на спільній конференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі повідомив, що Естонія приєднається до PURL, пише "Укрінформ".

Він заявив, що ця ініціатива США та НАТО щодо постачання американського озброєння Києву є "чудовою", то Естонія долучиться до її фінансування.

Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу,

– наголосив Каріс.

Важливо! За словами президента, Естонія лише у 2025 році витратила 0,3% ВВП країни на військову допомогу Україні.

Starlink для України: що відомо?