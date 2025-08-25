Чому Польща не платитиме за Starlink?

Не фінансуватимуть Starlink для України через вето, яке новий президент Польщі Кароль Навроцький наклав на закон про допомогу для українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського.

Гавковський розкритикував рішення президента, яке він назвав "кінцем інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні".

Президентські вето б’ють навмання! Кароль Навроцький своїм рішенням відключає Україні Інтернет, адже саме це фактично означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України,

– зазначив міністр.

Він додав, що Польща більше не зможе також підтримувати зберігання даних української адміністрації у безпечному місці.

Рішення Навроцького про вето політик вважає "кращим подарунком для Путіна".

Пане президенте, ви маєте перестати навмання завдавати удари в бік уряду в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії,

– наголосив Гавковський.

Як Україна отримує доступ до Starlink? Україна отримує доступ до Starlink завдяки допомозі міжнародних партнерів, зокрема, країн Євросоюзу. Найбільшим донором обладнання є Польща. Вона надала Україні приблизно 29-30 тисяч терміналів, тобто близько половини всіх пристроїв у використанні. Окрім того, Варшава допомагала не лише придбати термінали, але й оплачувати їх підключення.

Яке рішення ухвалив Навроцький?