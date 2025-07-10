Як це буде

Україна робить значний крок у розвитку телекомунікаційних технологій завдяки партнерству між оператором "Київстар" та компанією SpaceX, яка володіє системою Starlink. За словами гендиректора "Київстару" Олександра Комарова, вже наприкінці 2025 року українці зможуть користуватися обміном повідомленнями через популярні месенджери, такі як WhatsApp чи Signal, за допомогою супутникового зв’язку. Це стане першим етапом впровадження технології, яка називається Direct-to-Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися безпосередньо до супутників, оснащених спеціальними модемами, що функціонують як вишки мобільного зв’язку в космосі, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Як Росія намагається глушити Starlink і чи дійсно це працює

Наступний етап, запланований на середину 2026 року, а точніше на другий квартал, передбачає запуск повноцінного мобільного супутникового широкосмугового інтернету, а також голосового зв’язку. Це означає, що користувачі зможуть не лише надсилати повідомлення, а й здійснювати дзвінки та користуватися інтернетом навіть у віддалених районах без традиційного покриття чи під час відключень наземних мереж.

Наразі вже розпочалися польові випробування цієї технології в рамках угоди, підписаної наприкінці 2024 року.

Важливість цього проєкту для України складно переоцінити, адже війна з Росією значно вплинула на телекомунікаційну інфраструктуру. Атаки на енергосистему призводять до відключень електроенергії, що ускладнює роботу традиційних мереж.

Завдяки супутниковому зв’язку "Київстар" зможе забезпечувати стабільне підключення навіть під час масових блекаутів. Крім того, технологія Starlink уже довела свою ефективність у підтримці зв’язку для Збройних Сил України, лікарень та інших важливих установ під час війни.