Росія проти Starlink

Після початку повномасштабного вторгнення Росії супутниковий інтернет Starlink став критично важливим для підтримки зв'язку в Україні – як для цивільного, так і для військового використання. Саме тому система, створена компанією SpaceX, перетворилася на одну з основних цілей для російських атак у космосі та на Землі, повідомляє 24 Канал.

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Росія застосовує для глушіння Starlink різні методи радіоелектронної боротьби (РЕБ), серед яких особливо виділяються комплекси "Тобол" і "Калинка". Система "Тобол" спочатку призначалася для захисту російських супутників, але тепер активно використовується для блокування зв'язку між супутниками Starlink і наземними терміналами в Україні. Згідно з американськими розвідданими, щонайменше три таких комплекси діють на сході України.

"Калинка" – ще більш загрозлива розробка. Вона не лише виявляє і глушить сигнали стандартних терміналів Starlink, а й здатна визначати місцезнаходження і перешкоджати роботі військової версії системи – Starshield.

Росія намагається глушити сигнали не тільки на землі, але й безпосередньо на орбіті. Застосовуються потужні глушилки, електронна зброя на безпілотниках типу "Орлан", яка спотворює GPS-сигнали, а також використовуються Су-34, "Торнадо-С" і дрони-камікадзе "Ланцет" для фізичного знищення терміналів Starlink.

З травня 2024 року українські військові почали фіксувати серйозні перебої в роботі Starlink, особливо під час інтенсивних бойових дій, наприклад, на Харківщині. Однак попри ці проблеми, мережа демонструє високу стійкість до кібератак і глушіння. SpaceX постійно оновлює програмне забезпечення терміналів, щоб підвищити їхню захищеність.

Українські військові також активно шукають рішення для захисту обладнання. Одним з ефективних методів стала установка тришарових металевих сіток, які блокують вплив російських глушилок, не перешкоджаючи при цьому прийому супутникового сигналу, що працює на вищих частотах, ніж GPS.

Окрім Росії, до атак на Starlink приєднується й Китай. За даними аналітичного центру Secure World Foundation (SWF), китайські військові розробляють концепції використання підводних човнів із лазерами, які можуть тимчасово виринати, щоб уражати супутники на орбіті. Хоча наразі ці технології лишаються переважно на стадії розробки, їхнє потенційне застосування додає нові виклики для безпеки космічної інфраструктури.

Варто зазначити, що глобальні ризики заглушення супутникового зв'язку зростають. Збільшення випадків глушіння GPS у європейських країнах, захоплення дитячих телеканалів у ЄС для трансляції російської пропаганди і пов'язування цих інцидентів із передавачами в Москві, Калінінграді та Павлівці свідчать про масштабність і агресивність кампанії.

Крім електронної боротьби, Росія, імовірно, працює і над створенням набагато небезпечнішої космічної зброї. Секретний супутник "Космос-2553", пов'язаний з розробкою ядерної протисупутникової зброї, після запуску у 2022 році демонстрував нестабільну поведінку на орбіті. США підозрюють, що його місія пов'язана з випробуванням технологій, здатних руйнувати супутникові мережі, включно зі Starlink.

Хоча "Космос-2553" останнім часом стабілізувався після неконтрольованого обертання, його несправність може серйозно вдарити по амбіціях Росії щодо створення космічної зброї. Проте ці події ще раз підкреслюють, що країна працює над цим питанням і точно не зупиниться на одному зламаному супутнику.

На цей час більшість атак на Starlink є неруйнівними – це глушіння і кібератаки. Однак, за оцінкою Secure World Foundation, ескалація може призвести до застосування фізичної зброї, що матиме серйозні довготривалі наслідки для всього людства.

Попри постійний тиск, Starlink наразі лишається функціональним, забезпечуючи Україні доступ до критично важливого інтернет-зв'язку навіть в умовах інформаційної війни на орбіті.