Що відомо про розробку

Про це повідомив генеральний директор Stetman Дмитро Стеценко. За його словами, йдеться не лише про альтернативу технологіям Starlink, які продовжують підтримувати Україну, а й про створення власного виробництва стратегічно важливого обладнання, передає 24 Канал.

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Термінали базуються на шведській розробці Resa й адаптовані під українські умови – із власним дизайном, посиленим захистом і компонентами, що вже використовуються у військових Starlink-системах. За функціоналом пристрої схожі на Starlink, але мають меншу швидкість, що не є критичним для завдань безпеки.

Коли можливе виробництво

Стеценко підкреслив, що обсяги виробництва компанія зможе регулювати самостійно – вже за пів року йдеться про 2 000 – 10 000 терміналів щомісяця. При цьому пристрої вже мають необхідну сертифікацію, що дозволить зекономити до двох років на процедурних етапах.

У майбутньому Stetman планує не лише забезпечити внутрішній ринок, а й експортувати обладнання до Європи, посилюючи супутникову інфраструктуру регіону.

Попри це, Стеценко наголошує: відмовлятись від Starlink не варто – краще мати кілька резервних систем та стабільне фінансування для користування обома мережами.

Що цьому передувало

Раніше генеральна директорка Eutelsat заявила, що наразі французький оператор не зможе повністю замінити Starlink в Україні, хоча й готовий підтримувати критично важливі урядові напрями.

А в лютому з'явилась інформація про можливий тиск на Україну з боку США щодо умов використання Starlink. У відповідь Ілон Маск пообіцяв, що ніколи не відключить мережу для України.