Так, у черговому пості в соцмережі "Х" бізнесмен прокоментував суперечку навколо Starlink для України, передає 24 Канал.
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Що сказав Маск
Мільярдер зауважив, що хоче, аби всі його правильно зрозуміли.
Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали,
– наголосив він.
Він пояснив, що раніше просто хотів сказати, що без Starlink українські лінії фронту зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.
"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", – запевнив Маск.
Нагадаємо, що заяву трампіста про "розвалений фронт без Starlink" у Польщі, зокрема, сприйняли як погрозу. Там одразу наголосили, що шукатимуть інших постачальників супутникового зв'язку для України, якщо SpaceX виявиться ненадійною.