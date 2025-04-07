Всю потужність зв'язку там би взяти на себе не змогли. Про це в інтерв'ю Politico заявила головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке, передає 24 Канал.

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Чи може Eutelsat замінити Starlink

Головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке вважає, що робота зі Starlink, є "залежністю", яку можна вирішити в Білому домі, або ж в приватній резиденції американського президента.

На її думку, хоч для України було б добре мати кілька альтернатив в питанні супутникового зв'язку, сьогодні ніхто не готовий прийняти виклик голови SpaceX, мільярдера Ілона Маска.

Якби ми захотіли взяти на себе всю потужність зв'язку для України та всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте просто будемо дуже чесними. Але я думаю, що ми можемо забезпечити можливості для деяких критично важливих для уряду кейсів використання,

– заявила вона.

Нагадаємо, нещодавно французький оператор Eutelsat заявив, що веде перемовини з європейськими урядами щодо надання своїх послуг в Україні, бо Київ шукає альтернативні Starlink засоби.