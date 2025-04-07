Всю мощность связи там бы взять на себя не смогли. Об этом в интервью Politico заявила главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке, передает 24 Канал.

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Может ли Eutelsat заменить Starlink

Главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке считает, что работа со Starlink, является "зависимостью", которую можно решить в Белом доме, или же в частной резиденции американского президента.

По ее мнению, хоть для Украины было бы хорошо иметь несколько альтернатив в вопросе спутниковой связи, сегодня никто не готов принять вызов главы SpaceX, миллиардера Илона Маска.

Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем очень честными. Но я думаю, что мы можем обеспечить возможности для некоторых критически важных для правительства кейсов использования,

– заявила она.

Напомним, недавно французский оператор Eutelsat заявил, что ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении своих услуг в Украине, потому что Киев ищет альтернативные Starlink средства.