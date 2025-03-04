Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно об альтернативе Starlink и в чем ее недостаток

Так, компания OneWeb, которой принадлежит Eutelsat, сейчас "активно сотрудничает с европейскими институтами и деловыми партнерами" о возможности развертывания спутниковой связи в Украине. Ее преимущество в том, что она имеет оборудование, которое можно "быстро развернуть для подключения важнейших миссий и инфраструктур".

В компании добавили, что переговоры с европейскими правительствами были сосредоточены на использовании комбинации спутниковых группировок – OneWeb на высоте около 1200 километров над Землей и спутников Geo на высоте 35 000 километров – для усиления спутниковой связи в Украине и Черноморском регионе. Обе технологии способны служить для подключения украинских беспилотников.

В Eutelsat заявили, что сроки развертывания дополнительных терминалов "зависят от решений европейских стран-членов по закупкам и необходимой инфраструктурной координации".

Однако технология OneWeb имеет определенные недостатки перед Starlink. Французская спутниковая связь старше. Кроме того, "интернет Маска" более 7000 спутников на орбите, а аналог – менее 700. А еще терминалы OneWeb менее портативные, чем Starlink.