В Германии не комментируют объемы финансирования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, которые пообщались с генеральным директором Eutelsat Евой Бернеке.

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Германия помогает разворачивать в Украине альтернативу Starlink

Французская компания Eutelsat уже около года предоставляет Украине услуги высокоскоростного спутникового интернета через немецкого дистрибьютора, а средства на это дает правительство Германии.

Хотя точные суммы не разглашаются, сейчас в Украине работает менее тысячи терминалов, подключенных к этой системе, что является альтернативой Starlink Илона Маска.

Сейчас мы стремимся относительно быстро получить от 5 тысяч до 10 тысяч терминалов,

– сказала гендиректор.

Она добавила, что это может произойти "в течение нескольких недель".

Справка: Eutelsat Communications SA – французская компания, которая управляет вторым по величине портфелем низкоорбитальных спутников после Starlink. Она предоставляет услуги спутниковой связи, включая телевизионное вещание, широкополосный интернет и другие телекоммуникационные решения для различных регионов мира, в частности Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Отвечая на вопрос, будет ли Германия финансировать дополнительные терминалы, пресс-секретарь Eutelsat Джоанна Дарлингтон сказала, что такая возможность обсуждается.

Мы еще не знаем, как ЕС коллективно или каждая страна отдельно будет финансировать дальнейшие усилия,

– говорит Дарлингтон.

Берлин официально не комментировал свое участие в финансировании спутникового интернета для Украины, а МИД Германии не предоставило ответа на запросы Reuters.