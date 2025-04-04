У Німеччині не коментують обсяги фінансування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, що поспілкувалися з генеральною директоркою Eutelsat Євою Бернеке.

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Німеччина допомагає розгортати в Україні альтернативу Starlink

Французька компанія Eutelsat вже близько року надає Україні послуги високошвидкісного супутникового інтернету через німецького дистриб'ютора, а кошти на це дає уряд Німеччини.

Хоча точні суми не розголошуються, наразі в Україні працює менше тисячі терміналів, що підключені до цієї системи, що є альтернативою Starlink Ілона Маска.

Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тисяч до 10 тисяч терміналів,

– сказала гендиректорка.

Вона додала, що це може статися "протягом декількох тижнів".

Довідка: Eutelsat Communications SA – французька компанія, яка керує другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після Starlink. Вона надає послуги супутникового зв’язку включно з телевізійним мовленням, широкосмуговим інтернетом та іншими телекомунікаційними рішеннями для різних регіонів світу, зокрема Європи, Близького Сходу, Африки та Азії.

Відповідаючи на питання, чи буде Німеччина фінансувати додаткові термінали, речниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що така можливість обговорюється.

Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля,

– каже Дарлінгтон.

Берлін офіційно не коментував свою участь у фінансуванні супутникового інтернету для України, а МЗС Німеччини не надало відповіді на запити Reuters.