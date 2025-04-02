Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час пресконференції у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Євросоюз працює над альтернативою Starlink

Єврокомісар зазначив, що хоча в США запевнили, що відключати Starlink не планують, в Євросоюзі працюють над альтернативою, якщо ситуація різко зміниться.

Ці дискусії нас змусили замислитися, що ми готові зробити. Я не буду входити в деталі, але можу сказати, що є рішення, які ми зможемо впровадити, якщо справи зміняться у несподіваному напрямку,

– сказав Андрюс Кубілюс.

Євросоюз розпочав масштабний проєкт із розвитку супутникового зв'язку – систему Iris² (Iris Square). Це нова ініціатива, спрямована на створення незалежної європейської інфраструктури для безпечної комунікації.

Цей проєкт наразі рухається вперед, але операційно буде доступний тільки в 2029 році,

– сказав Кубілюс.

Втім, він додав, що ще до запуску цієї системи з середини 2025 року в ЄС почне діяти GOVSATCOM (Government Satellite Communication System) – урядова система супутникового зв'язку. Вона об'єднає вже наявні національні супутникові ресурси країн-членів ЄС та забезпечить стабільний і захищений канал зв’язку для військових і урядових структур.