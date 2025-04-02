Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.
Читайте также Маск обещал отключить Украине Starlink и потерял миллионы из-за этих заявлений
Евросоюз работает над альтернативой Starlink
Еврокомиссар отметил, что хотя в США заверили, что отключать Starlink не планируют, в Евросоюзе работают над альтернативой, если ситуация резко изменится.
Эти дискуссии нас заставили задуматься, что мы готовы сделать. Я не буду входить в детали, но могу сказать, что есть решения, которые мы сможем внедрить, если дела изменятся в неожиданном направлении,
– сказал Андрюс Кубилюс.
Евросоюз начал масштабный проект по развитию спутниковой связи – систему Iris² (Iris Square). Это новая инициатива, направлена на создание независимой европейской инфраструктуры для безопасной коммуникации.
Этот проект сейчас движется вперед, но операционно будет доступен только в 2029 году,
– сказал Кубилюс.
Впрочем, он добавил, что еще до запуска этой системы с середины 2025 года в ЕС начнет действовать GOVSATCOM (Government Satellite Communication System) – правительственная система спутниковой связи. Она объединит уже имеющиеся национальные спутниковые ресурсы стран-членов ЕС и обеспечит стабильный и защищенный канал связи для военных и правительственных структур.