Что известно о разработке

Об этом сообщил генеральный директор Stetman Дмитрий Стеценко. По его словам, речь идет не только об альтернативе технологиям Starlink, которые продолжают поддерживать Украину, но и о создании собственного производства стратегически важного оборудования, передает 24 Канал.

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Терминалы базируются на шведской разработке Resa и адаптированы под украинские условия – с собственным дизайном, усиленной защитой и компонентами, которые уже используются в военных Starlink-системах. По функционалу устройства похожи на Starlink, но имеют меньшую скорость, что не является критичным для задач безопасности.

Когда возможно производство

Стеценко подчеркнул, что объемы производства компания сможет регулировать самостоятельно – уже через полгода речь идет о 2 000 – 10 000 терминалов ежемесячно. При этом устройства уже имеют необходимую сертификацию, что позволит сэкономить до двух лет на процедурных этапах.

В будущем Stetman планирует не только обеспечить внутренний рынок, но и экспортировать оборудование в Европу, усиливая спутниковую инфраструктуру региона.

Несмотря на это, Стеценко отмечает: отказываться от Starlink не стоит – лучше иметь несколько резервных систем и стабильное финансирование для пользования обеими сетями.

Что этому предшествовало

Ранее генеральный директор Eutelsat заявила, что сейчас французский оператор не сможет полностью заменить Starlink в Украине, хотя и готов поддерживать критически важные правительственные направления.

А в феврале появилась информация о возможном давлении на Украину со стороны США относительно условий использования Starlink. В ответ Илон Маск пообещал, что никогда не отключит сеть для Украины.