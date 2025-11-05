Как Эстония поддерживает Украину?

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Смотрите также Накануне зимы: Эстония выделила тысячи евро на поддержку Украины

Благодарен за предложение Эстонии выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, на встрече министры обороны обсудили вопросы укрепления противовоздушной обороны, производства дронов и создания совместных оборонных предприятий.

Шмыгаль также отметил участие Эстонии в программе закупки американского оружия для Украины через инициативу PURL.

Денис Шмыгаль Министр обороны Украины Украина также готова участвовать в реализации проектов в рамках SAFE, что будет способствовать обоюдному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировках украинских воинов в рамках операции Legio.

Отдельно министры коснулись вопроса конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Стоит знать! Шмыгаль поблагодарил Эстонию "за решительную поддержку украинцев" в войне с Россией.

Что известно об участии Эстонии в PURL?

Президент Эстонии Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе сообщил, что Эстония присоединится к PURL, пишет "Укринформ".

Он заявил, что эта инициатива США и НАТО по поставкам американского вооружения Киеву является "замечательной", то Эстония присоединится к ее финансированию.

Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этих усилиях. Эстония будет продолжать поддерживать Украину, защищая ее свободу,

– подчеркнул Карис.

Важно! По словам президента, Эстония только в 2025 году потратила 0,3% ВВП страны на военную помощь Украине.

Starlink для Украины: что известно?