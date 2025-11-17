Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

На какую страну в ЕС может напасть Путин?

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что в течение двух-четырех лет Путин может напасть на страны Балтии. То есть Эстонию, Латвию, Литву.

А потому перед ЕС и НАТО встают два важнейших вопроса. Кубилюс сформулировал их так: как защитить Балтию и чему научиться от Украины.

Именно балтийские страны разведка этого региона, а также Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов называет как вероятную военную цель Кремля. Конечно, удар будет направлен против всего НАТО и всего Европейского Союза.

Путин может быть готов испытать статью 5 в течение следующих двух или четырех лет, до 2030 года,

– сказал Кубилюс.

В своей речи он вспомнил: аналитики определили, с какого города может начаться война в Европе. Это Нарва, третий по величине город в Эстонии.

Я хотел бы напомнить о недавней известной книге If Russia Wins: A Scenario Карло Масалы, хорошо известного немецкого аналитика и профессора Университета Бундесвера, которая подает угрожающий сценарий, где Альянс не смог договориться о том, как реагировать, когда Нарва была оккупирована. Я не хочу подробно останавливаться на этом сценарии Карло Масалы, но защита Балтии означает готовность к различным сценариям,

– подчеркнул еврокомиссар.

Показываем Нарву на карте Эстонии

О чем книга If Russia Wins?

Книга If Russia Wins вышла в свет в августе 2025 года. Масала прописывает детальный гипотетический сценарий, согласно которому в марте 2028 года Москва атакует НАТО – "после официально завершенной, но в конечном итоге выгодной для России войны в Украине". Всего около ста страниц подробно описывают крах Альянса из-за действий России.

Масала утверждает, что Россия Путина играет в долгую игру – с терпеливой эскалацией, стремясь провести взвешенный стресс-тест НАТО, а не тотальную войну. Удар по Балтии рассчитан как испытание, а не тотальная война. Сценарий зависит от политической фрагментации: если Франция или Германия избегут прямой конфронтации из-за "незначительных" вторжений в Эстонию, коллективная оборона развалится,

– говорится в обзоре этого издания.



Нарва и Ивангород на карте / Скриншот 24 Канала

Эстонская Нарва и российский Ивангород граничат, вполне возможно, что Россия нападет именно здесь. Ведь Путин говорил, что границы России не заканчиваются нигде.

Почему Россия может напасть именно на Нарву?

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, в октябре этого года писал, что Нарву уже можно считать оккупированной.

53-тысячная Нарва выглядит более вероятной целью, потому что по сути это такой крошечный Донбасс образца 2013-го. "Самый русский город Европы". Там до 90 – 95% русскоязычных и русскокультурных. Ориентировочно половина имеет гражданство России,

– подчеркивал он.

Пока же Россия ведет гибридную войну

Например, 16 ноября в Польше взорвали железную дорогу. Речь о пути на маршруте Варшава – Люблин, которой перевозят помощь в Украину. Дональд Туск назвал это диверсией и беспрецедентным актом саботажа.