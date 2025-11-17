Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

На яку країну в ЄС може напасти Путін?

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що протягом двох-чотирьох років Путін може напасти на країни Балтії. Тобто Естонію, Латвію, Литву.

А тому перед ЄС і НАТО постають два найважливіші питання. Кубілюс сформулював їх так: як захистити Балтію і чого навчитися від України.

Саме балтійські країни розвідка цього регіону, а також Німеччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів називає як імовірну військову ціль Кремля. Звісно, удар буде спрямовано проти всього НАТО і всього Європейського Союзу.

Путін може бути готовий випробувати статтю 5 упродовж наступних двох або чотирьох років, до 2030 року,

– сказав Кубілюс.

У своїй промові він пригадав: аналітики визначили, з якого міста може початися війна в Європі. Це Нарва, третє за величиною місто в Естонії.

Я хотів би нагадати про нещодавню відому книгу If Russia Wins: A Scenario Карло Масали, добре знаного німецького аналітика і професора Університету Бундесверу, яка подає загрозливий сценарій, де Альянс не зміг домовитися про те, як реагувати, коли Нарву було окуповано. Я не хочу докладно зупинятися на цьому сценарії Карло Масали, але захист Балтії означає готовність до різних сценаріїв,

– підкреслив єврокомісар.

Показуємо Нарву на карті Естонії

Про що книга If Russia Wins?

Книга If Russia Wins вийшла друком у серпні 2025 року. Масала прописує детальний гіпотетичний сценарій, згідно з яким у березні 2028 року Москва атакує НАТО – "після офіційно завершеної, але в кінцевому підсумку вигідної для Росії війни в Україні". Всього близько ста сторінок докладно описують крах Альянсу через дії Росії.

Масала стверджує, що Росія Путіна грає в довгу гру – з терплячою ескалацією, прагнучи провести виважений стрес-тест НАТО, а не тотальну війну. Удар по Балтії розрахований як випробування, а не тотальна війна. Сценарій залежить від політичної фрагментації: якщо Франція або Німеччина уникнуть прямої конфронтації через "незначні" вторгнення в Естонію, колективна оборона розвалиться,

– мовиться в огляді цього видання.



Нарва та Івангород на карті / Скриншот 24 Каналу

Естонська Нарва та російський Івангород межують, цілком можливо, що Росія нападе саме тут. Адже Путін казав, що кордони Росії не закінчуються ніде.

Чому Росія може напасти саме на Нарву?

Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій, у жовтні цього року писав, що Нарву вже можна вважати окупованою.

53-тисячна Нарва виглядає ймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас взірця 2013-го. "Найбільш російське місто Європи". Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство Росії,

– підкреслював він.

Поки що ж Росія веде гібридну війну

Наприклад, 16 листопада в Польщі підірвали залізницю. Мова про колію на маршруті Варшава – Люблін, якою перевозять допомогу до України. Дональд Туск назвав це диверсією та безпрецедентним актом саботажу.