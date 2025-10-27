Какую помощь Украина получила от Эстонии?

Речь идет о выделении 150 тысяч евро, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой во время визита в Киев 27 октября.

Тсахкна сообщил, что ранее Эстония уже предоставила около 700 тысяч евро на поддержку украинской энергетики. На этот раз Киев получит 150 тысяч евро на поддержку энергетической системы Украины и фонда энергетической поддержки.

Уже стало холодно, а Россия осуществляет жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру, терроризируя гражданское население,

– сказал эстонский министр.

События прокомментировал и министр иностранных дел Андрей Сибига. Соответствующий пост он написал в соцсети Х.

Сибига заявил, что украинская и эстонская стороны в частности обсудили:

ситуацию на поле боя; террор России против мирного населения и энергетической инфраструктуры; пути усиления устойчивости Украины; наращивание давления на Москву.

В следующем году Эстония будет председательствовать в формате Северной и Балтийской восьмерки – группы близких союзников Украины. Мы возлагаем на это большие ожидания и обсудили общие приоритеты,

– отметил Сибига.

Согласно его словам, также обсудили:

полное использование замороженных российских активов; привлечение к ответственности за преступление агрессии; вступление Украины в ЕС, восстановление; взаимовыгодное сотрудничество в рамках механизма SAFE.

Андрей Сибига поблагодарил Эстонию за выделение 10 миллионов евро в рамках инициативы PURL.

Спасибо Эстонии за постоянную поддержку в укреплении энергетической устойчивости Украины, особенно накануне зимы. Эстония была с нами с первых дней полномасштабной войны России – и даже раньше – демонстрируя непоколебимую поддержку и принципиальное лидерство,

– заявил министр.

Заметьте! Он добавил, что глубоко ценит личную активную роль министра Цахкны в мобилизации международного давления на агрессора и защите общих ценностей, которые объединяют наши народы.

