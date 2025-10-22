Что известно о деньгах от Норвегии?

Норвегия дополнительно выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон, чтобы обеспечить теплом Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на норвежское правительство.

Эти средства (около 150 миллионов долларов), по словам Владимира Зеленского, потратят на закупки газа зимой.

Этот вклад является частью Программы Нансена для Украины и дополняет предыдущую поддержку закупок газа в 2025 году. Таким образом, Норвегия поддержала Украину на общую сумму 6,1 миллиарда норвежских крон на импорт газа с 2022 года.

Как другие страны помогут Украине пережить зиму?

Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

По словам президента, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:

у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;

также есть договоренности со Словакией;

Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов и также выделит еще один январский транш.

Есть договоренность по американскому СПГ, если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел– газовый вопрос будет решен,

– рассказал Зеленский.

По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.

Что известно о состоянии газовой инфраструктуры Украины?