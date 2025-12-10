Что известно о решении Евросоюза по российскому газу?
Об этом сообщил спикер председательства Дании в ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Евросоюз устранил одну из последних юридических преград перед тем, как запрет может вступить в силу.
ЕС на прошлой неделе достиг договоренности относительно закона, который должен разорвать энергетические связи с Россией – бывшим крупнейшим поставщиком газа в Европу, – после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году,
– говорится в материале.
Согласно договору, Европейский Союз прекратит импорт:
- российского сжиженного природного газа до конца 2026 года;
- а трубопроводного газа – до конца сентября 2027 года.
Запрет на российский газ все еще требует официального утверждения на встрече министров стран ЕС и Европейским парламентом, прежде чем он станет законом.
Парламент будет голосовать по нему на следующей неделе. В то же время министры Евросоюза, как ожидается, формально одобрят запрет в начале следующего года.
Обратите внимание! Чиновники ЕС ожидают, что оба органа поддержат соглашение убедительным большинством, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.
Что еще известно о позиции Европы по газу из России?
Напомним, что на прошлой неделе представители Европарламента предварительно согласовали решение о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз с 2027 года. Об этом сообщили в Euronews.
В ЕС четко заявили: даже после наступления мира в Украине, Европа не вернется к покупке российского газа. В Европейском Союзе энергетическую зависимость считают ошибкой.
Важно! Следующим этапом должен стать запрет на российскую нефть – сейчас готовится новый законопроект.
Что известно об отказе от нефти из России?
- Две страны ЕС – Венгрия и Словакия – планируют в судебном порядке обжаловать соглашение, предусматривающее отказ от газа и нефти из России. Государства будут требовать приостановления действия постановления на время, пока идет судебное разбирательство.
- Будапешт и Братислава считают, что этот запрет сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии. Кроме того, он приведет к резкому росту цен.