Что известно о сотрудничестве между Китаем и Россией?

И это очередной знак усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Судно Valera – которое загрузило партию газа на портовом объекте "Портовая" компании Gazprom PJSC на Балтийском море в октябре – прибыло в терминал Бейхай на юге Китая Китая в понедельник. И судно Valera, и объект "Портовая" подпадали под санкции администрации Джо Байдена.

В то же время Китай, который не признает односторонних санкций, в последние месяцы все активнее покупает российский газ, усиливая энергетические связи между странами. Пекин также проигнорировал призыв Дональда Трампа остановить продажи российской нефти, что, вероятно, станет важной темой торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе.

У России есть два относительно небольших завода по экспорту СПГ на Балтийском море, и завод "Высоцк" компании Novatek PJSC также внесен США в черный список. Другой российский объект под санкциями – Arctic LNG 2 в Сибири – начал поставлять топливо в Бейхай в конце августа.

Общий объем поставок российского СПГ в Китай, включая продукцию не подсанкционных заводов, вырос примерно на 14% в период с сентября по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные судоходства.

Если Valera разгрузит газ, это будет уже 19-я поставка СПГ в Китай с российского завода, внесенного в черный список, с августа,

– говорится в материале.

В середине октября спутниковые снимки зафиксировали, как танкер, загружавшийся на "Портовой", передавал топливо другому судну, зарегистрированному на гонконгскую компанию, вблизи Малайзии. Это судно, известное как CCH Gas, посылало фальшивые сигналы о своем местонахождении, и в прошлом месяце его зафиксировали спутники недалеко от Китая.

Напомним, что в Bloomberg ранее уже писали, что в Пекине хотят увеличить закупки российского СПГ несмотря на санкции. Для импорта Китай начал разворачивать внутренний "теневой флот", который сможет:

транспортировать топливо; обходить западные санкции.

Обратите внимание! Морские закупки СПГ является не только методом дополнительной диверсификации поставок, но и укрепления связей с Россией.

Что еще известно об отношениях между Китаем и Россией?