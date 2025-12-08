Что известно о ситуации с Монголией и Китаем?

Таким образом страна наращивает зависимость от Китая, а роль России уменьшается в региональной торговле, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Например, в этом году Монголия планирует увеличить экспорт угля в Китай почти на 20%. Правительство прогнозирует, что продажи достигнут 100 миллионов тонн. И это укрепит ресурсный сектор – он формирует уже около 12% ВВП страны.

Еще правительство декларирует разведанные запасы нефти на уровне 33,4 миллиарда тонн. Но уголь остается наиболее ликвидной статьей монгольского экспорта.

Для роста объемов страны продвигают инфраструктурные проекты, в частности согласовали строительство новой железнодорожной ветки между Гашуун-Сухаитом и Ганчи-Моду. Пекин параллельно строит подход к переходу Ганчи-Моду.

Важно! Эти проекты могут подтолкнуть экспорт монгольского угля до 165 миллионов тонн в год, что особенно важно для Китая как крупнейшего производителя стали в мире.

Доминирование Пекина в монгольской внешней торговле усиливается стремительно. Сейчас более 90 % монгольского экспорта поступает на китайский рынок, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 64 %,

– говорится в сообщении.

Если сравнивать: вторая по значению Швейцария получает лишь 5,6 % монгольских поставок. В то же время Россия фактически потеряла свою роль.

Ее доля в экспорте Улан-Батора сократилась до 0,5 %. Это демонстрирует изменение геоэкономического баланса в регионе и постепенное вытеснение страны с монгольского рынка.

Обратите внимание! Рост торговой зависимости Монголии от Китая свидетельствует о трансформации экономических приоритетов, а российское влияние продолжает ослабевать на фоне активной экспансии Пекина.

Напомним, что ранее СМИ уже писали, что Китай все чаще выбирает уголь Монголии. Об этом сообщали в Bloomberg.

Пекин и Москва активно сотрудничают. Но уголь России является дорогим для Китая. Также не следует забывать о влиянии санкций.

Тогда как Монголия находится ближе к стране, а также имеет умеренные цены на уголь.

