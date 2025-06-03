Монголия продает картофель России

Дефицит и резкий рост цен на картофель заставил Россию покупать его у Монголии, которая сама веками покупала картофель из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В апреле-мае в Бурятию оттуда завезли более 4 тысяч тонн картофеля.

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Это при том, что, как отметил директор местного отделения "Россельхозцентра" Намжил Мардваев, в Бурятии картофель выращивают уже более 300 лет, а в Монголии начали это делать только в 1960-х годах.

Монголы веками возили всю картошку от нас,

– рассказал Мардваев.

Также он признался, что эта новость произвела "удручающее впечатление". И отметил, что в соседней стране выращивание картофеля находится на другом уровне, по сравнению с Россией.

Обратите внимание! При этом, кроме новой современной техники, в Монголии используют много старых советских машин, которые были вывезены в том числе из Бурятии по цене металлолома: "И вот эти ребята, которые еще вчера начали выращивать картошку, теперь продают ее нам".