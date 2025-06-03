Монголія продає картоплю Росії

Дефіцит і різке зростання цін на картоплю змусив Росію купувати її у Монголії, яка сама століттями купувала картоплю з Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. У квітні-травні в Бурятію звідти завезли понад 4 тисячі тонн картоплі.

Читайте також Молода картопля стрімко дорожчає: скільки коштує кілограм у супермаркеті

Це при тому, що, як зазначив директор місцевого відділення "Россільгоспцентру" Намжіл Мардваєв, в Бурятії картоплю вирощують уже понад 300 років, а у Монголії почали це робити тільки в 1960-х роках.

Монголи століттями возили всю картоплю від нас,

– розповів Мардваєв.

Також він зізнався, що ця новина справила "гнітюче враження". І зазначив, що у сусідній країні вирощування картоплі перебуває на іншому рівні, порівняно з Росією.

Зверніть увагу! При цьому, крім нової сучасної техніки, в Монголії використовують багато старих радянських машин, які були вивезені в тому числі з Бурятії за ціною металобрухту: "І ось ці хлопці, які ще вчора почали вирощувати картоплю, тепер продають її нам".