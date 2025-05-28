Чому молода картопля росте у ціні

У травні в українських супермаркетах почало з'являтися більше молодої картоплі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Водночас ситуація склалася парадоксальна: попри розширення вибору продукції один із найпопулярніших в Україні овочів продовжує стрімко набирати ціну.

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Як свідчать дані на порталі Мінфін, станом на вечір 26 травня, українські супермаркети продають молоду картоплю за цінами в діапазоні від 69,90 до 89,99 гривні за кілограм. Наразі у магазинах так ціни на молоду картоплю:

Metro – 69,90 гривні за кілограм;

Novus – 89,99 гривні за кілограм;

Megamarket – 93,00 гривні за кілограм.

Середня ціна на молоду картоплю у травні становить 84,30 гривні за кілограм, тоді як у квітні кілограм коштував 42,60 гривні за кілограм. Відповідно, за місяць молода картопля здорожчала удвічі.

Важливо! Раніше аналітики УКАБ повідомляли, що падіння цін очікується вже у червні, оскільки зросте внутрішня пропозиція. При цьому зазначається, що поява на ринку молодої картоплі вплинула на ціну старої. Фахівці кажуть, що порівняно з квітнем вона здешевшала на 2%.