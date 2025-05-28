Білорусь продала всю картоплю у Росію

Глава Росії Владімір Путін після зустрічі з представниками агробізнесу заявив про нестачу картоплі, повідомляє 24 Канал із посиланням на росзмі. Він сказав, що говорив про це з главою Білорусі, однак той поскаржився йому, що всю картоплю вже продали до Росії.

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Картоплі-то не вистачає в нас, виявляється. Розмовляв з Олександром Лукашенком, він каже: "Ну і в нас уже все продали до Росії". Знаєте, теж є чим займатися тут,

– сказав Путін.

Напередодні Путін під час зустрічі з представниками бізнес-спільноти запропонував закуповувати картоплю в Білорусі. Але дуже здивувався, коли йому один із чиновників підказав, що вона закінчилася. У одному з білоруських змі, що належить пресслужбі Лукашенка, "пожартували", що якщо що, то вони вже нову картоплю посадили.

Чому у Білорусі немає картоплі

Ще одне білоруське змі зазначило, що в останні місяці білоруси з різних регіонів скаржилися на дефіцит та якість картоплі.

Виробники пояснюють: відвантажувати овочі та фрукти у фонди за ціною, яку пропонує держава, їм просто невигідно. Тому вони чи продають товар дорожче на ринках, чи відправляють на експорт.

Зверніть увагу! У квітні білоруський уряд дозволив збільшити ціни на картоплю, капусту, цибулю. А у травні самопроголошений Олександр Лукашенко визнав, що у країні існує дефіцит картоплі. Він пояснив це бажанням фермерів трохи заробити.