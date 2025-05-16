Саме регулювання цін робить продаж на внутрішньому ринку нерентабельним і змушує вивозити урожай до Росії. Як зауважив 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, такі проблеми викликані війною.

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Проблему відчують усі

Виробництво у Білорусі дуже велике, але воно не може наситити весь російський ринок. Тепер навіть жартують, що білоруська картопля мігрувала у Росію, а ринок у Білорусі стоїть, він залишився повністю без картоплі.

Але зовсім невесело людям, які тепер можуть купити тільки по 3 картоплини. Колись купували червону ікру, щоб себе потішити, а тепер картоплю. Таким стало життя в умовах війни,

– підкреслив Ігор Ліпсіц.

Сільськогосподарській техніці дедалі важче працювати й це все позначиться на людях. Росіяни в це не вірять і досі думають, що продукти якось з'являтимуться на їхніх прилавках.

"У Кремлі намагаються організувати імпорт. Наприклад, у Росію зараз постачають єгипетську картоплю, Це просто неймовірна історія. Але вона не розв'язує проблем, ціни ростуть далі", – наголосив доктор економічних наук.

Все це є серйозним ударом по бюджету, а особливо по гаманцях звичайного населення. Саме вони платять за війну зі своїх кишень. Але далі почнуть платити навіть багаті.