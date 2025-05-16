Именно регулирование цен делает продажу на внутреннем рынке нерентабельной и заставляет вывозить урожай в Россию. Как отметил 24 Каналу доктор экономических наук Игорь Липсиц, такие проблемы вызваны войной.

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Проблему почувствуют все

Производство в Беларуси очень большое, но оно не может насытить весь российский рынок. Теперь даже шутят, что белорусский картофель мигрировал в Россию, а рынок в Беларуси стоит, он остался полностью без картофеля.

Но совсем невесело людям, которые теперь могут купить только по 3 картофелины. Когда-то покупали красную икру, чтобы себя порадовать, а теперь картофель. Такой стала жизнь в условиях войны,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

Сельскохозяйственной технике все труднее работать и это все скажется на людях. Россияне в это не верят и до сих пор думают, что продукты как-то будут появляться на их прилавках.

"В Кремле пытаются организовать импорт. Например, в Россию сейчас поставляют египетский картофель, Это просто невероятная история. Но она не решает проблем, цены растут дальше", – отметил доктор экономических наук.

Все это является серьезным ударом по бюджету, а особенно по кошелькам обычного населения. Именно они платять за войну из своих карманов. Но дальше начнут платить даже богатые.