Беларусь будет покупать картофель

В белорусском правительстве заявили, что их страна сняла ограничения на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, включая картофель, из стран Европейского Союза, сообщает 24 Канал. Начиная с 27 мая, Беларусь разрешает импорт картофеля, яблок, лука и капусты из "недружественных стран".

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Сразу же росми написали, что отмена запрета на импорт некоторых товаров произошла на фоне продовольственного кризиса и острого дефицита картофеля в Беларуси. В начале мая исчезновение продукта с полок магазинов признавал Лукашенко. В том, что произошло, он обвинил местных фермеров, которые, как он утверждал, переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше.

О нехватке картофеля сообщал правитель России Владимир Путин. Он отметил, что в стране наблюдается дефицит продукта, вызванный снижением урожайности, что привело к рекордному росту цен.

Обратите внимание! Путин пожаловался, что в России не хватает картофеля. Об этом он решил поговорить с Лукашенко, а тот ему сказал, что: "У нас уже все продали в Россию".