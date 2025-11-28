Как Китай начинает господствовать на российском рынке?

Этим в частности активно занимается Китай, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Фактически парализуют внутренних производителей такие факторы:

высокая ключевая ставка; неэффективная монетарная политика; сокращение бюджетного импульса.

Формальные показатели инвестиций в основной капитал на вид стабильные, но это – лишь отражение старых активов, тогда как реальное падение достигает 1,5 %,

– говорится в сообщении.

Экспортные доходы уже сократились на 20 %. В то же время рост налоговой нагрузки, включая НДС, дополнительно ограничивает возможности бизнеса.

Промышленники указывают на две причины – замедление снижения ключевой ставки и высокую стоимость кредитов – как главные барьеры. Поэтому рынок открывается для китайских поставщиков оборудования и продукции. Даже без значительных вложений они получают контроль над сегментами, которые теряют российские компании.

Что больше всего демонстрирует ситуацию?

Наиболее показательным является рынок тяжелых грузовиков. В период с января по октябрь 2025 года продажи машин массой более 14 тонн упали на 54 %, а сегмент магистральных тягачей – на 71 %.

Всего зарегистрировано лишь 37,9 тысяч тяжелых автомобилей, что на 57 % меньше, чем в прошлом году,

– уточнили в разведке.

Несмотря на формальное лидерство "КАМАЗа" (с долей 29,5%), китайские Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%) фактически вытесняют его с рынка.

Обратите внимание! Российский производитель "обречен" на дальнейшее вытеснение из ключевых сегментов. В то же время как-то восстановить свои утраченные позиции в условиях столь агрессивной экспансии Китая фактически невозможно.

Напомним, что об экономических интересах Китая в России уже рассказывали в разведке.

Дело в том, что сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири превращают регион в ресурсную базу для Пекина. В то же время местные жители все чаще остаются в стороне от обещанных выгод.

Так Байкал становится частью китайских экономических интересов. А Москва потеряла контроль над ресурсными регионами.

Что еще следует знать о ситуации в России?