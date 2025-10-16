Как Китай влияет на российские регионы?

В частности Москва все чаще "рассчитывается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Дело в том, что Кремль не имеет ресурсов для развития крупнейшего региона страны – Дальневосточного федерального округа. Поэтому открывает путь внешней экспансии.

Так Китай наращивает влияние экономически. Согласно прогнозам, объем его инвестиций в регион в текущем году может достичь триллиона рублей. Однако большинство сделок касаются торговли, а инфраструктурных проектов нет.

По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объем российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 миллионов тонн, а за первое полугодие 2025-го – еще на 36 %,

– рассказывают в разведке.

В то же время Китай проводит так называемую "ползучую" демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев. И эта цифра продолжает расти, чему активно способствуют льготы в пределах российских ТОРов, а также введение безвизового режима.

Обратите внимание! Формируются анклавы, где россияне практически не работают.

Что известно о влиянии КНДР?

Параллельно Москва привлекает к освоению региона Северную Корею. В частности только за последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих. Однако неофициально – до 50 тысяч.

Кроме того, российские компании уже заказали еще 153 тысячи трудовых контрактов. Рабочие получают минимальную оплату, тогда как Пхеньян зарабатывает до 500 миллионов долларов ежегодно.

Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, КНДР – трудовую,

– объяснили в СВР Украины.

Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов. А в перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнерами.

Россия рискует потерять 40 % своей территории – почти семь миллионов квадратных километров с населением 7,9 миллионов человек.

Обратите внимание! Постепенно Дальний Восток превращается в арену чужих стратегий.

Что происходит в отношениях между Пекином и Москвой?

Россия в частности переориентировалась на Китай в важном вопросе – поставке нефти. Однако Пекин не сможет заменить европейский рынок. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство экономики России даже прогнозирует, что цены на газ для Китая в следующие 3 года будут минимум на 27% ниже, чем для Турции и стран Европы.

До полномасштабной войны в Украине "Газпром" получал основную часть доходов от экспорта в западные страны. Но подписав контракт с Китаем, российская компания все больше зависит от поставок в азиатский союзник.

Что еще известно об отношениях России и КНДР и Китая?