Об этом говорится в материале The Wall Street Journal от воскресенья, 7 сентября, передает 24 Канал. "Величество" китайского лидера ознаменовало "новый этап в перекраивании международного порядка".

Что известно об отношениях между Китаем, КНДР и Россией?

По мнению главного корреспондента по иностранным делам газеты Ярослава Трофимова, последними действиями глава Китая продемонстрировал рост связей Пекина с Москвой и Пхеньяном.

Обе страны подпадают под западные санкции, обе ведут кровопролитную войну против Украины и обе потенциально полезны Китаю в возможном конфликте с США,

– отметил журналист.

Однако пока они все же далеки от союза, который мог бы навязать свою волю Евразийскому континенту – самому богатому и самому населенному региону мира.

Со своей стороны Пекин остается очень осторожным в сотрудничестве с КНДР и Россией. Хотя на Западе их изображают как союзников, Китай не находится в этом "лагере", ведь его взгляды на вопросы войны и безопасности отличаются. Такое мнение высказал глава кафедры международных отношений Университета Цинхуа Тан Сяоян.

Он также отметил, что Китай более 40 лет не участвовал в войнах и прежде всего стремится к "стабильности на своих границах".

В то же время западные наблюдатели считают, что разрыв между стремлениями Пекина и его "младших партнеров" постепенно уменьшается.

Китай становится все менее сдержанным, чтобы быть частью так называемой оси потрясений... Китай видит возможность утвердить свое лидерство в то время, когда США подрывают свою международную авторитетность,

– подчеркнул старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie China Тон Чжао.

Зато профессор Пекинского университета Ван Дон убежден, что Китай и Россия имеют общее понимание того, как должен работать новый международный порядок. "Мы считаем, что американская гегемония подходит к концу – это объективная реальность", – добавил ученый.

О существовании четких границ сказал декан Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае Синбо Ву. "Если у нас возникнет большой конфликт с США из-за вопроса Тайваня, я не думаю, что Россия придет нам на помощь. Мы – хорошие друзья, хорошие партнеры, но это все. Мы никогда не станем союзниками", – отметил он.

Кроме того, китайские чиновники уверяют, что Пекин не передает России настоящее оружие, не признает ее претензий на украинскую территорию и не одобряет участие КНДР в конфликте.

