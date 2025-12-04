Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Что указывает на связь Миндича и "Квартал ЮА"?

В государственном реестре юридических лиц указано, что компанию "Квартал ЮА" создали 14 ноября 2025 года – через три дня после объявления подозрения Тимуру Миндичу.

Бенефициарами стали работники Студии "Квартал 95" – это Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров, Александр Пикалов и Ирина Пикалова.

Тимура Миндича там нет, хотя он является соучредителем по меньшей мере четырех "кварталовских" компаний ("Киностолица", "Квартал ТВ", "Вижн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн".

Работники "Детектор медиа" подали запрос в "Квартал 95". Там ответили: "В состав учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией".

Но телефон "Квартал ЮА", указанный в реестре, совпадает с номером другой фирмы. Речь о "Некст Лайн Продакшн", наибольшей долей в которой владеет Тимур Миндич. Его партнерами в этой компании являются Александр Яковлев, Сергей и Борис Шефиры.

Журналист "Слідства.Інфо" позвонил по телефону "Квартал ЮА", указанном в реестре, и спросил, попал ли в компанию "Некст лайн продакшн", на что получил утвердительный ответ,

– акцентировали в медиа.

