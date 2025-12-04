Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Що вказує на зв'язок Міндіча та "Квартал ЮА"?

У державному реєстрі юридичних осіб указано, що компанію "Квартал ЮА" створили 14 листопада 2025 року – за три дні після оголошення підозри Тимуру Міндічу.

Бенефіціарами стали працівники Студії "Квартал 95" – це Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров, Олександр Пікалов та Ірина Пікалова.

Тимура Міндіча там немає, хоча він є співзасновником щонайменше чотирьох "кварталівських" компаній ("Кіностолиця", "Квартал ТВ", "Віжн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн".

Працівники "Детектор медіа" подали запит до "Кварталу 95". Там відповіли: "До складу засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тимур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією".

Але телефон "Квартал ЮА", указаний в реєстрі, збігається з номером іншої фірми. Мова про "Некст Лайн Продакшн", найбільшою часткою у якій володіє Тимур Міндіч. Його партнерами у цій компанії є Олександр Яковлев, Сергій та Борис Шефіри.

Журналіст "Слідства.Інфо" зателефонував за номером телефону "Квартал ЮА", зазначеному у реєстрі, і запитав, чи потрапив у компанію "Некст лайн продакшн", на що отримав ствердну відповідь,

– акцентували в медіа.

